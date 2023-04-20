Итальянцы стараются жить экономно, потому что в стране растут цены

Сегодня медленно, но верно цены в Италии ползут вверх. Продукты подорожали не смертельно, а вот рост цен на газ и электричество - значительный.

Поэтому, имея даже очень хорошую по итальянским меркам зарплату, местным жителям приходится экономить.

Если итальянцу досталась недвижимость в наследство, то это не повод сильно радоваться. За подаренный дом придется заплатить огромный налог, даже если он заброшен, находится в отдаленной местности и требует значительных затрат на ремонт.

Бывают ситуации, что получатель хотел бы продать подаренный ему дом, но не может этого сделать. Приходится постоянно сбивать цену, но покупатели все равно не находятся, а продолжать платить за жилплощадь нужно.

Чем больше итальянец имеет и чем выше у него доход - тем больше он платит налогов в государственную казну. Именно по этой причине многие не стремятся открывать собственный бизнес и много зарабатывать.

Здесь предпочитают работать на так называемых "парт таймах", то есть неполный рабочий день. Это получается намного выгоднее: зарплата ненамного меньше, чем за полный рабочий день, но зато налогов нужно платить значительно меньше (для сравнения: работая полный рабочий день, нужно платить 40 % налогов).

Жители Италии часто закупаются на рынках, а не в супермаркетах - продукты здесь дешевле и качественнее. Ходят местные и на одежные рынки, чем-то напоминающие наши барахолки.

Здесь под открытым небом продаются вещи по низким ценам. Чаще всего это распродажи каких-то магазинов, в том числе брендовых.

Чтобы найти хорошую одежду, приходится подолгу копаться в горах разных вещей, но оно того стоит. Стильно одеваться в Италии достаточно легко, но многие люди предпочитают комфортную одежду.