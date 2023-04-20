Идеальные сорта и гибриды капусты для квашения и хранения на зиму

Ознакомьтесь с разновидностями капусты белокачанной, которые уже проверил опытный садовод и теперь рекомендует остальным огородникам.

Сахарная голова

Хорошо сопротивляется болезням, не боится неблагоприятной погоды - как жары, так и холода. Плоды крупные, сочные, хрустящие, отличаются сладковатым вкусом. Капуста долго сохраняется - лежит до 6 месяцев, хорошо проявляет себя в заготовках, годится для квашения.

Мегатон

Относится к гибридам, выведенным в Голландии, всегда хорошо плодоносит, без урожая не оставит точно. Не боится стрессов, не дает горечи, кочаны хрустящие, сладкие, сочные. На срезе они будут чисто белыми. Капуста хорошо лежит, может долго храниться, ее можно квасить. Обретают характерную плотность, хруст, упругость.

Ларсия

Гибридная капуста, утойчива к заболеваниям, не страшится фузариозного увядания. Эта разновидность дает кочаны, для которых не характерно растрескивание. Плоды вырастают крупными, округлой, чуть сплюснутой формы. Растения вырастают аккуратные, не раскидистые, не занимают большое место на грядке.