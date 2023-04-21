Уровень жизни в Китае постоянно улучшается, и его граждане становятся богаче

В Поднебесной не перестают модернизировать экономику, здесь наблюдается стремительный рост производительности труда и непрерывный приток иностранных инвестиций.

Все это положительно сказывается на благосостоянии жителей Китая. Национальная политика направлена на улучшение жизни граждан.

Здесь постоянно улучшается образование и медобслуживание, развивается транспортная инфраструктура, становится доступнее строительство жилья. Местное население пользуется бесплатно всеми услугами социальной сферы.

Зарплаты китайцев все еще сильно разнятся, их уровень зависит от региона проживания. Но за несколько последних лет уровень доходов вырос повсеместно.

Между тем стоимость продуктов питания, одежды, бытовой техники и товаров первой необходимости здесь значительно ниже, чем в США, Японии и Западной Европе. И китайцам все это вполне доступно по деньгам.

Для местных жителей установлены низкие процентные ставки по кредитам - потребительские кредиты можно взять под 6,5-7 %, а ипотечный - под 5 % годовых. Все эти факторы положительно сказываются на показателях среднего уровня жизни китайцев.