Дэвис: США должны заставить Зеленского пойти на переговоры с Путиным

06:47 2023-04-21

Отставной американский полковник Дэниел Дэвис, как сообщает 19FortyFive, высказал свое мнение по ситуации на Украине. Информация передана РИА Новости.

Дэвис считает, что Белый дом должен надавить на Зеленского, заставив его начать диалог с Путиным для мирного разрешения конфликта.

Без переговоров Украина попросту будет уничтожена. Шансов на победу в противостоянии с Россией у ВСУ нет.

По мнению Дэвиса, конфликт будет разрешен либо полным поражением Киева либо мирным соглашением по итогам переговоров с Кремлем.

Полковник в отставке уверен, что страны Запада должны уведомить Зеленского о том, что их помощь небесконечна, поэтому лидеру Украины рано или поздно нужно будет пойти на сделку с Путиным.

Также Дэвис заявил о том, что о возврате границ 1991 годы не может быть и речи. При нынешней ситуации новые земли России и территория Крыма под власть Киева уже не вернутся.