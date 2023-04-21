Дэвис: США должны заставить Зеленского пойти на переговоры с Путиным

Дэвис считает, что Белый дом должен надавить на Зеленского, заставив его начать диалог с Путиным для мирного разрешения конфликта.

Без переговоров Украина попросту будет уничтожена. Шансов на победу в противостоянии с Россией у ВСУ нет.

По мнению Дэвиса, конфликт будет разрешен либо полным поражением Киева либо мирным соглашением по итогам переговоров с Кремлем.

Полковник в отставке уверен, что страны Запада должны уведомить Зеленского о том, что их помощь небесконечна, поэтому лидеру Украины рано или поздно нужно будет пойти на сделку с Путиным.

Также Дэвис заявил о том, что о возврате границ 1991 годы не может быть и речи. При нынешней ситуации новые земли России и территория Крыма под власть Киева уже не вернутся.