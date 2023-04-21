В Твиттере Кулебу за резкие упреки в адрес ЕС из-за нехватки оружия назвали попрошайкой

Заявление Кулебы приводит РИА Новости:

Неспособность ЕС выполнить свое собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важнейших решений в области безопасности.

После этого поста в Твиттере посыпались ответные злобные комментарии пользователей.

Один из них напомнил, что страны ЕС дают Украине оружие и миллиарды евро, поэтому она не имеет никакого права на критику действий ЕС.

Другой указал на то, что у Евросоюза хватает своих проблем, которые тоже надо решать.

Третий заявил о том, что у стран ЕС нет смысла покупать боеприпасы для Украины, потому что у них есть множество способов, чтобы потратить свои налоги более разумным способом.

Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться.

Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой.

Комментаторы спросили, зачем украинцы участвуют в конфликте, если не могут "выдержать и одного дня без подачек". Они попросили не украинскую сторону не превращать свою проблему "в проблему кого-то другого".

Вы заварили эту кашу, вы хотели противостояния с Россией, вы готовились к этому восемь лет, теперь несите ответственность за последствия.

К такому выводу в итоге пришли комментаторы высказывания Кулебы в Твиттере.