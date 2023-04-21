Медведев: Украину примут в НАТО, если она станет частями Польши, Венгрии и Румынии

НАТО разрешит Украине вхождение в свой состав, но произойдет это, когда она будет разделена на отдельные регионы, которые станут частями Польши, Венгрии, Румынии.

Такой комментарий сделал Медведев в ответ на приезд в Киев главы НАТО Йенса Столтенберга.

Украина вступит в альянс, сообщил Медведев, но "к тому времени, как она будет частью Польши, Венгрии и Румынии".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с заявлением о том, что в будущем Украины не будет совсем, потому что "она никому не нужна".