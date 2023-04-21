На НТВ возвращается «Секрет на миллион»: кто будет гостем передачи

На экраны российского ТВ возвращается самое откровенное шоу. Как уточнила 51-летняя телеведущая передачи Лера Кудрявцева, уже 29 апреля, зрители увидят любимую программу, в которой знаменитости могут выиграть полтора миллиона рублей, рассказав свои самые сокровенные тайны.

Гостями нового выпуска «Секрета на миллион» будут известные авторы и исполнители. В их числе - автор хита «Любочка» Маша Макарова, исполнительница песни «Мальчик мой» Светлана Владимирская, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, композитор и певец Александр Лукьянов и другие.

Телеведущей останется Лера Кудрявцева, которая будет задавать гостям программы каверзные вопросы, связанные с их реальной жизнью и имеющие свою стоимость.

Как уточняет Космополитен, за семь лет существования шоу в студии Леры Кудрявцевой побывали 244 героя, из них 21 дважды решились поговорить по душам. 11 марта в "Секрете на миллион" приняла участие поэтесса Лариса Рубальская, после чего проект был приостановлен.

Вместо этой передачи в сетку поставили шоу «Страна талантов». После этого Лера несколько дней не появлялась в соцсетях. А потом заявила, что передача скоро вернется.

Программу покажут 29 апреля в 21.25.