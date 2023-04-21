Funke: Германия уберёт ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Утром 21 апреля журналисты немецкого новостного агентства Funke опубликовали данные о том, что Министерство обороны Германии планирует убрать зенитно-ракетные комплексы Patriot с восточных границ Польши и Словакии. Отмечается, что правительства данных стран уже осведомлены о планах бундесвера.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, который дал интервью Funke на условиях анонимности, власти ФРГ находятся в непрерывном контакте со своими союзными государствами и готовы пересмотреть планы в отношении систем Patriot в случае непредвиденного изменения обстановки в регионе.

Известно, что системы противовоздушной обороны Patriot были переброшены в Польшу вместе с немецкими военными в январе нынешнего года. Также в Funke подчёркивают, что солдаты армии Германии, находящиеся на польской территории, занимаются только обслуживанием ЗРК Patriot.

Также в Funke рассказали, что в минувшем году две установки Patriot были переброшены в Словакию. Характерно, что передислокация американских систем противовоздушной обороны в восточноевропейские государства произошла после того, как в Польше упала украинская ракета, что стало причиной гибели местного фермера.

15 ноября 2022 года две ракеты армии Украины взорвались на территории польского населённого пункта Пшеводув. Позднее выяснилось, что взорвавшихся ракеты было две, и они выпущены из ракетного комплекса C-300.