Сто пластических операций: как выглядит девушка, за 15 лет сменившая пять версий самой себя

Китаянка Ву Сяочэнь впервые сделала пластику в 14 лет, причем в клинику подростка привела мама. Как уточняет Супер.ру, она с детства страдала аутоиммунным заболеванием, принимала лекарства, из-за которых набрала вес.

Мама, видя, как Ву Сяочэнь комплексует, сделала ей подарок, оплатив липосакцию бедер. Однако это была далеко не единственная часть тела, которая не устраивала юную китаянку.

Вскоре она решилась на изменения в лице: в щеки девушки вставили силиконовые импланты. Затем были импланты в грудь, потом рино- и блефаропластика.

Я стала стройнее и красивее. И поняла, что могу привлекать внимание, как знаменитости. Со временем меня перестало волновать, что подумают обо мне люди, стала зависимой от хирургии, — призналась в интервью Oddity Central Ву Сяочэнь.

Сегодня китаянке 33 года. За 15 лет женщина перенесла более ста различных процедур, успела пять раз полностью переделать свою внешность.

На это "увлечение" у Ву Сяочэнь ушло более 4 миллионов юаней (почти 600 тысяч долларов). Но свои затраты она при этом окупила: у китаянки сегодня две собственные клиники пластической хирургии, а она сама - кумир для многих соотечественниц.

Правда, при каждом удобном случае Ву Сяочэнь советует девушкам не следовать ее примеру и ни в коем случае не делать пластику в детстве.