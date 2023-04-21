Fakt: поставки зерна из Украины почти уничтожили сельское хозяйство Польши

В пятницу днём, 21 апреля, хозяин крупного фермерского владения Михал Кошарек дал интервью журналистам местной газеты Fakt, где рассказал, что импорт украинского зерна оказал существенное негативное влияние на сельское хозяйство Польши, угрожая самому существованию данной сферы в этой стране.

По словам Кошарека, в настоящий момент его личные склады хранят сотни тонн зерновых культур, поскольку польское зерно оказалось менее востребованным, чем украинское. Также мужчина подчеркнул, что несмотря на забитость его хранилищ аграрной продукцией скоро созреет новый урожай, который также некому продать.

Кроме того, Михал Кошарек утверждает, что сейчас все порты Польши заполонены корабли с местным зерном, на разгрузку которого может понадобиться до полугода. Молодой человек напоминает, что данное обстоятельство обусловлено обилием украинских зерновых культур на польском рынке.

Также Кошарек сообщил, что большинство зерна, поступающего в Польшу с территории Украины, является загрязнённым, однако низкая стоимость данной украинской продукции остаётся фактором привлечения новых клиентов, в то время как польские сельскохозяйственные культуры никому не нужны.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕК выплатить 100 миллионов евро компенсаций странам, которые согласятся продолжить импорт зерна из Украины.