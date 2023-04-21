Жительница Норвегии обнаружила в подвале дома сокровища эпохи викингов

В округе Иннландет (Норвегия) коренная жительница Грета Марго Серум совершала уборку в подвале дома своих родителей, обнаружив любопытную находку.
Обратившись к экспертам, норвежка выяснила, что артефактам около 1 000 лет.
Археологи, осмотрев клад, сообщили, что "сокровища" относятся к железным слиткам времен викингов либо раннего Средневековья, о чем информирует Planet Today.
Форма обнаруженных предметов представляет собой шпатель с продолговатой ручкой и отверстием на конце.
Светила науки не исключают, что данные артефакты служили своеобразной оплатой в свое время.
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