Жительница Норвегии обнаружила в подвале дома сокровища эпохи викингов

В округе Иннландет (Норвегия) коренная жительница Грета Марго Серум совершала уборку в подвале дома своих родителей, обнаружив любопытную находку.

Обратившись к экспертам, норвежка выяснила, что артефактам около 1 000 лет.

Археологи, осмотрев клад, сообщили, что "сокровища" относятся к железным слиткам времен викингов либо раннего Средневековья, о чем информирует Planet Today.

Форма обнаруженных предметов представляет собой шпатель с продолговатой ручкой и отверстием на конце.

Светила науки не исключают, что данные артефакты служили своеобразной оплатой в свое время.