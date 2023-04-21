Сыгравший Дениску Кораблева артист стал алкоголиком и превратил квартиру в притон

Минчанин Сергей Кретов, сыгравший в детстве главную роль в ленте «Удивительные приключения Дениса Кораблева», стал гостем передачи «Малахов» на канале «Россия 1». Ему сейчас 52 года, долгое время о нем ничего не было известно, сообщает КП.

Причина банальна: дети-артисты вырастают, и режиссеры им больше не интересуются. Кретов снялся еще в пяти кинофильмах, а потом решил покинуть киноиндустрию, чтобы заняться иностранными языками. Но планы не сбылись.

Я начал пить, когда в 90-м году поступил в иняз. До 2017-го года я периодически выпивал, но работал, держал себя в руках, ухаживал за мамой-инвалидом, - рассказал Сергей. Но, когда мама умерла, я перестал за собой следить. Стал пить очень серьезно.

Сейчас мужчина почти безвылазно живет в двухкомнатной квартире в самом центре Минска, куда страшно заходить из-за антисанитарии, говорится в программе.

На телевидение мужчину привез сосед Виктор Жирухин, он помогает бывшей звезде, чем может. Сергей сейчас ходит с трудом после черепно-мозговой травмы, и в студию его завезли в инвалидной коляске. Сосед уверен, что Кретоваа надо спасать.

Я просто пытаюсь выживать. Отец погиб, затем мама умерла. Других родственников нет. Я помогаю себе сам. Я никаких денег от государства не получаю, – признался Сергей в телеэфире.

После передачи мужчине организовали возможность пройти реабилитацию, чтобы вылечиться от алкоголизма.