Forbes: Дуров стал самым бедным миллиардером в России

21 апреля издание Forbes назвало основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова самым обедневшим миллиардером в РФ.

Дело в том, что состояние Дурова за 1 год уменьшилось на 3 600 000 000 долларов.

Павел переместился с 3-его места в российском рейтинге Forbes в прошлом году переместился на 10-ое в этом.

Состояние уменьшилось у 13 из 110 участников списка. Общая сумма потерь 8 500 000 долларов. Дуров потерял больше всего.

Эксперты отмечают, что такое "обнищание" олигархов связано с волатильностью курсов валют и увеличением ключевой ставки Федеральной резервной системы Штатов, а также нарушением системы поставок.