Неизлечимо больной дочери экс-ранетки Жени Огурцовой в Турции стало лучше

Экс-солистка «Ранеток» Евгения Огурцова в 2021-м году стала мамой во второй раз. Она долго не говорила, что у дочери Евы серьезные проблемы со здоровьем. Как установили медики, у крохи ахондроплазия - это редкое генетическое заболевание костей, сообщает КП.
Оплакивала ее обычную жизнь, веру в Бога. У Евы низкорослость, у нее оформлена инвалидность - до 18 лет, — ранее рассказала Женя Огурцова.
Ахондроплазия не подлежит лечению. Только недавно появился препарат, способный помочь больным. Год терапии пациента обходится примерно в 24 миллиона российских рублей.
Звезда «Ранеток» теперь проживает в Турции.
Выбрали небольшой городок Фетхие… — уточнила артистка.
На днях она поделилась радостью: дочери певицы больше не нужны врачи. Ева, по словам реабилитолога, для своего возраста развивается хорошо.
Он внимательно осмотрел ее и сказал: никакие реабилитации больше не нужны. Если хочу, то могу делать ей массажи и дальше.
Но на данный момент в помощи спецов она не нуждается вообще. Радость! — поведала Женя.
Отец Евы - третий муж Огурцовой. Замуж за звукорежиссера Николая Осипова звезда вышла замуж в 2019 году.
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