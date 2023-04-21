Неизлечимо больной дочери экс-ранетки Жени Огурцовой в Турции стало лучше

Экс-солистка «Ранеток» Евгения Огурцова в 2021-м году стала мамой во второй раз. Она долго не говорила, что у дочери Евы серьезные проблемы со здоровьем. Как установили медики, у крохи ахондроплазия - это редкое генетическое заболевание костей, сообщает КП.

Оплакивала ее обычную жизнь, веру в Бога. У Евы низкорослость, у нее оформлена инвалидность - до 18 лет, — ранее рассказала Женя Огурцова.

Ахондроплазия не подлежит лечению. Только недавно появился препарат, способный помочь больным. Год терапии пациента обходится примерно в 24 миллиона российских рублей.

Звезда «Ранеток» теперь проживает в Турции.

Выбрали небольшой городок Фетхие… — уточнила артистка.

На днях она поделилась радостью: дочери певицы больше не нужны врачи. Ева, по словам реабилитолога, для своего возраста развивается хорошо.

Он внимательно осмотрел ее и сказал: никакие реабилитации больше не нужны. Если хочу, то могу делать ей массажи и дальше. Но на данный момент в помощи спецов она не нуждается вообще. Радость! — поведала Женя.

Отец Евы - третий муж Огурцовой. Замуж за звукорежиссера Николая Осипова звезда вышла замуж в 2019 году.