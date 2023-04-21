Рассада огурцов излишне вытянулась: как это предупредить и что делать, если так случилось

Автор канала Маленькая дача на платформе Дзен советует новичкам сеять семена сразу в грунт, потому что рассада растения не очень-то любит пересадки, а пикировки не переносит вовсе.

По мнению опытной дачницы, семена лучше всего сеять сразу в большой контейнер - объемом не менее 500 мл. Еще лучше - сразу в торфяные стаканчики. В такой таре рассаду можно высаживать прямо на грядки.

Почему рассада вытягивается? На это влияет недостаток освещения. Потому, если сеянцы посадили заранее, нужно обеспечить им досветку.

Высокая температура также вносит лепту в излишнее вытягивание огурцов: при повышенных температурах растет надземная часть, а подземная заметно отстает в развитии.

Остановить вытягивание можно, понизив градус - например, выставив ящики с рассадой на балкон. Не на пользу растению также избыток влаги. Более того, из-за перелива может появиться черная ножка. Нужно поливать так, чтобы грунт был влажным, но чтобы не лилась лишняя вода.

Неправильно внесенные удобрения тоже вредят здоровью сеянцев. В принципе, кормить крохотную рассаду не рекомендуют вовсе, потому что в грунте имеются все полезные вещества, к тому же корневая система мала и не способна их впитывать.

Лучший вариант - протравить семена перед посадкой (в растворе фосфорно-калийных удобрений).

Рассада вытягивается также из-за очень маленькой тары: в ограниченном горшке мало грунта, и сеянцы вынуждены тянуться, потому что им некуда расти.

Что делать, если растение уже вытянулось? Нужно оборвать нижний настоящий листок: растение испытает стресс, и замедлит рост.