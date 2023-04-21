Суд отказался принимать иск Данилы Козловского в отношении главы по борьбе с коррупцией РФ Виталия Бородина

Актер недавно подал в суд на активиста, который написал на него заявление в Генпрокуратуру РФ. Заседание состоялось, но звезда кино на нем не присутствовал, сообщает СтарХит.

А вот глава российского проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин прибыл в суд рано утром. По словам общественника, юристы иск о защите чести и достоинства актера Данилы Козловского составили с грубыми нарушениями, потому юстиция его не стала рассматривать.

Бородин считает, что актер поднял шумиху только для пиара, чтобы "подарить" СМИ красивые заголовки. Если бы это было иначе, то, по его мнению, Данила прибыл бы в суд.

Иск составлен неправильно. Я, тем не менее, здесь, а он - нет. Я не просто призываю, я его приглашаю сюда. Чтобы он пришел лично, а не отсиживался в Петербурге или США. Пусть придет, и вступит в дебаты с нами, — сказал Бородин.

Общественник пригласил оппонента не только в суд, а и в ДНР - с гуманитарной миссией. Туда он был готов поехать сразу после заседания.