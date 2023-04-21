Песков: решение НАТО о членстве Украины доказывает правильность СВО

Днём пятницы, 21 апреля, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков пообщался с отечественными журналистами, где сообщил, что позиция администрации Североатлантического альянса о вступлении Украины в ряды данного блока доказывает, что решение Владимира Путина о проведении спецоперации является правильным.

По словам Пескова, руководство НАТО продолжает проводить агрессивную политику расширения вкупе с не менее воинствующей риторикой, угрожая принять украинское государство в свой состав. При этом Дмитрий Песков напомнил, что подобные действия со стороны Североатлантического альянса начались задолго до старта специальной военной операции.

Днём ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, где публично заявил, что в будущем Украина может претендовать на вступление в НАТО. Данное высказывание было незамедлительно раскритиковано Песковым во время общения с репортёрами.

Уже в пятницу Столтенберг прибыл на территорию Германии, где на заседании "Рамштайн-11" рассказал о том, что все страны-члены Североатлантического альянса готовы включить украинское государство в состав организации, однако время для этого ещё не пришло из-за вовлечённости Украины в конфликт с Россией.

Характерно, что после начала СВО Владимир Зеленский признался, что он разочаровался в НАТО и больше не мечтает о вступлении Киева в данную организацию, поскольку она не смогла закрыть воздушное пространство над Украиной.