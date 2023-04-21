Модель плюс-сайз Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной года в мире

Мужской американский журнал Maxim назвал имя самой сексуальной женщины года. На пьедестал поднялась модель плюс-сайз Эшли Грэм, оставив далеко позади Марго Робби и Ану де Армас, сообщает Супер.ру.

Фото 35-летней матери троих детей на правах лидера претендентов Maxim Hot 100 появилась на обложке последнего номера журнала.

Редакторы издания назвали Грэм «королевой форм» и организовали ей горячую фотосессию. И записали интервью, в котором Эшли заявила, что ничего сверхсексуального в собственной фигуре не видит.

Дескать, ее тело, как и у других, - «всегда меняется» и «развивается».

В первый раз, когда была на обложке Maxim, детей у меня не было, а на этот раз у меня уже трое малышей, — рассказала модель глянцу.

Кроме близнецов Романа и Малахи, звезда растит и трехлетнего сына Исаака.