Соседи по дому запретили Николаю Баскову петь

Николай Басков живет в Москве в просторной квартире неподалеку от храма Христа Спасителя. Недвижимость тенор получил в подарок на свое 35-летие. В доме имеется все для комфортной жизни, сообщает Рrozvezd.info.

Издание уточняет, что каждый из жильцов элитного дома имеет охрану, личный гараж и даже дворик. Квартира Баскова просторная: 320 квадратов. Но звукоизоляции, судя по всему, не хватает. Потому соседи просят певца особо не увлекаться вокалом.

В квартире, где сейчас живу, не всегда есть возможность заниматься музыкой столько, сколько хочется, - поделился Николай.

Соседи сразу напоминают мне, что громогласный. В доме всего 5 этажей, и соседей немного. Но они все равно мне говорят, до какого часа можно петь.

Я человек не конфликтный, потому стараюсь соблюдать тишину и покой.

По словам Баскова, он надется в скором времени этот вопрос решить: «натуральный блондин» строит в Москве собственный дом. Правда, строительство из-за санкций затягивается: из-за границы часть груза не пропускает в Россию таможня.