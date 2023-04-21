Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

Днём пятницы, 21 апреля, пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщила, что данное учреждение постановило заочно арестовать лидера Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который обвиняется в планировании и совершении терактов на российской территории.

В пресс-релизе сказано, что представители Следственного комитета России ходатайствовали об аресте Буданова из-за его причастности к совершению особо тяжких преступлений, и в дальнейшем данное ходатайство было удовлетворено.

Отмечается, что помимо подготовки и осуществления террористических актов Кирилл Буданов обвиняется в учреждении террористических группировок и незаконном перемещении взрывчатых элементов, вооружений и боеприпасов, которые в том числе были найдены на территории России.

Кроме того, в Лефортовском суде подчеркнули, что в настоящий момент Буданов официально объявлен в международный розыск, а его арест станет возможен после того, как он будет экстрадирован на территорию России. Также Кирилл Буданов может быть арестован, если его задержат в РФ.

Характерно, что ранее в Федеральной службе безопасности сообщили о причастности Буданова к организации теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли пять человек.