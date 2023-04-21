Медведев: после слов Писториуса Россия может провести военный парад в Берлине

В пятницу, 21 апреля, немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что считает "нормальными" военные операции Кеива на российской территории в случае, если они не направлены против мирных россиян и не предполагают удары по городам. При этом Писториус посоветовал смириться с неизбежностью подобных операций.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил слова Бориса Писториуса, заявив, что немец, желающий военного поражения Москве и поощряющий силовые операции на российской территории, должен быть готов к параду ВС РФ в Берлине.

В тот же день Медведев сообщил, что Великобритания всегда будет являться непримиримым врагом для России, отметив, что данное государство может исчезнуть с лица земли, уйдя под воду из-за действия новейшего российского оружия. Аналитики предполагают, что российский политик говорил о действии ядерной торпеды "Посейдон".

Зарубежные СМИ неоднократно писали о наличии подобной торпеды на вооружении стратегических подводных лодок ВМС России, рассказывая, что действие такого боеприпаса в состоянии вызвать радиоактивное цунами, способное накрыть собой побережье Соединённых Штатов.

Характерно, что накануне Тихоокеанский флот России провёл внеплановые учения, во время которых министр обороны страны Сергей Шойгу распорядился проверить боеготовность стратегических подлодок.