Прокуратура Беларуси запросила 10 лет колонии для Романа Протасевича

Вечером пятницы, 21 апреля, пресс-служба белорусской прокуратуры сообщила, что ведомство запросило 10 лет колонии для Романа Протасевича, который ранее администрировал признанный экстремистским Telegram-канал NEXTA. Также сторона обвинения просит, чтобы создателя данного ресурса Степана Путило приговорили к 20 годам тюрьмы, а бывшего редактора Яна Рудика — к 19 годам колонии.

Известно, что трое обвиняемых могут быть причастны к 1,5 тысячам преступных эпизодов по десяти уголовным делам. В частности, Протасевич, Путило и Рудник обвиняются в организации массовых беспорядков, просьбы к главам западных государств о введении антибелорусских санкций, а также учреждение запрещённых преступных группировок.

К текущему моменту из троих обвиняемых в Беларуси находится лишь Роман Протасевич, поэтому лично предстать перед судом сможет только он, а все другие фигуранты данных уголовных дел будут подвергнуты суду в заочном режиме. Ожидается, что Степан Путило и Ян Рудник могут быть экстрадированы в Беларусь для ареста.

Характерно, что 23 мая 2021 года Протасевич был задержан белорусскими правоохранителями после того, как его сняли с рейса из Афин в Вильнюс. При этом сообщалось, что арест Романа Протасевича был произведён после принудительной посадки перевозившего его самолёта, поскольку предполагалось, что на его борту находится бомба.

Сообщение о минировании самолёта не подтвердились, однако Протасевич был задержан вместе со своей уже бывшей девушкой Софией Сапегой, которая является гражданкой России. 6 мая 2022 года Сапега была приговорена к 6 годам колонии за преступления против белорусского правительства и правоохранительных органов. Ожидается, что Софию Сапегу могут экстрадировать в Россию.