Нашатырный спирт можно использовать как удобрение и инсектицид

Хотя резкий запах нашатыря быстро улетучивается, он успевает отпугнуть всех вредителей.

Нашатырь отлично отпугивает тлю с растений. Для приготовления раствора необходимо 2 столовые ложки нашатыря развести в ведре воды, добавить в полученную смесь 1 столовую ложку шампуня или стирального порошка (для наилучшего прилипания раствора к веткам) и затем обработать им растения.

Чтобы отпугнуть луковую и морковную муху, способных полностью уничтожить урожай корнеплодов и лука-репки, нужно развести одну столовую ложку нашатырного спирта в 10 л воды, тщательно размешать и полить этим раствором грядки с посадками, после чего разрыхлить почву.

Медведка любит поедать корешки и съедать посадки за короткое время. Против нее используется раствор из 10 мл нашатыря на 10 литров воды, под каждый куст выливается 0,5 литра.

Для отпугивания мошек и комаров нужно в равных количествах смешать нашатырь и воду и протереть этим раствором открытые участки кожи. Этим же средством можно снять зуд после укуса насекомых.

Нашатырный спирт применяется и в качестве удобрения. Он особенно "нравится" огурцам, гераням, лилиям и клематисам.

2 столовые ложки нашатыря нужно размешать в 10 литрах воды и раз в две недели поливать этим раствором растения. Для подкормки достаточно выливать 1 литр под каждый кустик.

Эту подкормку можно использовать и для комнатных растений. Она же поможет отогнать от горшков с цветами мошек.