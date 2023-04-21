Не хватило места: пышная пассажирка закатила скандал, потому что не влезла в кресло самолета

Тревел-блогер и адвокат Джейлин Чейни из Ванкувера разозлилась после своего очередного полета. И теперь девушка размера плюс сайз требует от американского Федерального управления гражданской авиации больше комфорта для крупных клиентов, сообщает Вокруг света.

Джейлин набирать килограммы стала после того, как у нее обнаружили синдром поликистозных яичников, а также легочную гипертензию. За считанные годы девушка резко прибавила в весе, была вынуждена сменить одежду размера M и L на 5XL, и к 26 годам весит свыше 200 кило.

При этом она сумела облететь почти весь мир. Путешествия стали ее страстью, и Джейлин не намерена отказываться от них. Даже при том, что кресла в авиалайнерах не рассчитаны на людей подобной комплекции.

Девушка обращала на это внимание и ранее, жалуясь, что полным людям нужно приобретать минимум два билета, чтобы разместиться в самолетах. Но очередной полет на мелкокалиберном самолете вовсе вывело ее из себя.

В итоге Джейлин решила написать петицию, в которой потребовала от авиакомпаний заботиться о всех пассажирах, сколько бы те не весили. А поводом стало то, что у кресла, которое досталось ей при перелете, не поднимались подлокотники, и приземлилась блогер с темными синяками на теле.

Джейлин потребовала от Федерального управления гражданской авиации США дополнительных свободных мест для пассажиров плюс-сайз, сидений большего размера, удлинителей ремней безопасности.

Петиция девушки собрала 7486 подписей. Когда у обращения будет 7500 подписей, на него, вероятнее всего, отреагирует кто-то, кто сумеет повлиять на решение вопроса.