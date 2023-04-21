Дачный эксперт назвал помидоры, которые хорошо плодоносят в открытой грядке даже в холода

Эти помидоры знакомы многим огородникам, проверены и надежны, рекомендованы настоящими профи.

Любаша

Это гибрид, не боится суровых погодных условий, может нормально расти и в засуху, и в жару, и в дожди, и когда прохладно. Плоды зреют дружно, по 8 штук на одной кисти. Форма круглая, внутри мясистые, сочные. Помидоры красивые, ровные, аккуратные, вкусные. Ранний вид, который быстро созревает. Его нужно подвязывать, пасынковать. После сбора урожая плоды будут долго храниться.

Желтая сосулька

Сорт со средним сроком созревания. Считается холодостойким, ему не страшны даже резкие скачки температур. Дает всегда хороший урожай, даже в самое холодное лето. Кисть формирует до 20 томатов. В среднем каждый плод весит около 150 г. Форма помидоров овальная, окрас желтый. Созревание идет постепенное, волнообразное.

Оля

Куст растет до метра в высоту, уход требует минимальный. Созревают плоды одновременно, дружно. Кисть дает в среднем до 8 плодов. Плоды получаются насыщенно красные, округлой фомы. Внутри плотные, мясистые, сочные. В формировании сорт не нуждается.