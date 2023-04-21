Софи Лорен получила свое самое первое признание в 15 лет

Настоящее имя звезды - София Виллани Скиколоне. Она родилась в Риме 20 сентября 1934 года.

Ее матерью была провинциальная актриса Ромильда Виллани.

Свою карьеру в кино София Лорен начала в 1950 году и снялась более чем в 100 фильмах. В копилке ее кинематографических наград есть все: Оскар, Премия Сезара, Золотой глобус.

Она вышла замуж единственный раз в жизни в 1962 году за режиссера Карло Понти. Пара прожила вместе долгие 40 лет, пока супруг Софи не скончался в 2007 году.

В этом браке родилось два сына: Эдоардо Понти, который, как и его отец, стал режиссером, и Карло Понти - он стал музыкантом.

В 1991 году Софи Лорен написала автобиографическую повесть "Вчера. Сегодня. Завтра. Моя жизнь", где рассказала все о своей карьере и жизни.

А в 2007, в возрасте 72 лет, актриса снялась обнаженной для календаря Pirelli. Единственным украшением в ее ушах были бриллиантовые серьги.

Сегодня Софи Лорен 88 лет, и она продолжает заниматься творчеством. В 2020 году она сыграла главную роль в фильме, снятом по роману Р. Гарри "Вся жизнь впереди".

Фильм повествует о жизни старой еврейки Розы, которая пережила концентрационный лагерь Освенцим и теперь воспитывает в своем приюте детей проституток.