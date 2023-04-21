Бывалый садовод рассказал о правильных подкормках рассады томатов, баклажанов, перцев

Подкормки рассаде очень нужны, как считает эксперт. Они играют важную роль в дальнейшем формировании растения и его способности к плодоношению.
Помимо удобрений, нужно обеспечить саженцы достаточным светом, влагой, теплом. Тогда и результат будет стоящим.
Сразу после прорастания семена не стоит беспокоить, подкормки надо исключить.
Выращивание в универсальном грунте вообще не предполагает никаких дополнительных удобрений в течение месяца.
Поливайте рассаду при возможности талой водой. Не удобряйте саженцы куриным пометом, навозом. Молодые томаты получат излишек азота и пойдут вытягиваться.
При первых подкормках даем удобрений в два раза меньше, чем в указанной дозе. Можете взять нитроаммофоску - столовая ложка и 10 л воды.
Еще хороший вариант - два колпачка биогумуса, разведенные в литре воды.
Вносим подкормки через 14 дней после пикировки, не ранее.
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