Бывалый садовод рассказал о правильных подкормках рассады томатов, баклажанов, перцев

Подкормки рассаде очень нужны, как считает эксперт. Они играют важную роль в дальнейшем формировании растения и его способности к плодоношению.

Помимо удобрений, нужно обеспечить саженцы достаточным светом, влагой, теплом. Тогда и результат будет стоящим.

Сразу после прорастания семена не стоит беспокоить, подкормки надо исключить.

Выращивание в универсальном грунте вообще не предполагает никаких дополнительных удобрений в течение месяца.

Поливайте рассаду при возможности талой водой. Не удобряйте саженцы куриным пометом, навозом. Молодые томаты получат излишек азота и пойдут вытягиваться.

При первых подкормках даем удобрений в два раза меньше, чем в указанной дозе. Можете взять нитроаммофоску - столовая ложка и 10 л воды.

Еще хороший вариант - два колпачка биогумуса, разведенные в литре воды.

Вносим подкормки через 14 дней после пикировки, не ранее.