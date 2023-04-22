Рассада вырастет мощной, если использовать для ее подкормки три копеечных средства

Чтобы рассада выросла красивой и крупной, требуется не только хороший грунт, достаточный уровень освещения и качественные семена. Необходимы также ее грамотные обработки и подкормки.

В качестве одной из таких подкормок можно использовать порошок янтарной кислоты. На 1 литр воды нужно взять 1 г порошка и полить этим раствором растения за 3 дня до пикировки и сутки спустя после нее.

Также с этой целью можно использовать тройчатку. Нужно развести 1 ампулу в 1 литре теплой воды и использовать на обработку каждого растения по 50 мл жидкости.

Порошок гумата калия - еще одно недорогое вещество, с помощью которого можно вырастить мощную рассаду. 1 чайную ложку вещества необходимо растворить в 1 литре воды.

Затем каждые 100 мл раствора разбавляются водой до 1 литра, им рассада поливается и опрыскивается один раз в неделю.