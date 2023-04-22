Столтенберг не сомневается в победе Украины при проведении контрнаступления

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил о своей уверенности в успехе контрнаступления ВСУ, запланированного на весну.

Он считает, что операция пройдет удачно, если будет выбран правильный момент.

Кроме того генсек НАТО отметил, что Украина не обойдется без масштабной помощи Запада. При этом ВСУ уже получили в свое распоряжение системы ПВО, бронетехнику, машины пехоты.

О начале проведения планируемого наступления со стороны Украины до сих пор ничего не известно. Ранее сообщалось, что это произойдет весной. Киевские власти говорили о летнем периоде.

На сегодняшний день есть информация о том, что наступательные бои ВСУ уже ведутся по четырем направлениям.

Однако пока все атаки украинских военных успешно пресекаются российскими войсками.