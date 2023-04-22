Брат Леонардо Ди Каприо обвинен в мошенничестве

Двоюродного брата Леонардо Ди Каприо обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает Нellomagrussia.ru, мужчина заключил договор с некоей кинокомпанией на сумму более 110 тысяч долларов, утверждая, что сумеет убедить звездного брата сыграть в одном из фильмов.

По данным The Times, 29-летний Никлас Ин ден Биркен предоставил киностудии фальшивые сведения о том, будто бы он ведет переговоры с Ди Каприо.

Продюсерская компания в Мюнхене, которая не раскрывает свое название, предположила, что Леонардо Ди Каприо могут вызвать для дачи показаний. Но звезды Голливуда в списке свидетелей нет. А сам процесс стартует в Мюнхене 5 мая.

48-летний актер Леонардо Ди Каприо вырос в Лос-Анджелесе. Хотя у звезды по линии отца и матери есть родственники с немецким происхождением, он мало общается с ними и не поддерживает близких отношений.

Артист пока никак не прокомментировал ситуацию с мошенничеством вокруг его имени.