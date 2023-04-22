Детям запрещают рисовать: Толкалина рассказала о правилах семьи Михалковых-Кончаловских

45-летняя актриса Любовь Толкалина призналась в интервью российскому режиссеру Валерии Гай Германике, что ей было трудно строить отношения с родственниками экс-мужа, сообщает СтарХит.

Я была не готова к тому, что попаду в эту и семью и к тому, как она устроена. Мне казалось, будто меня обижают. Досталась ли мудрость предков Егору? Да, конечно. Эта мудрость в дочь Машу как-то перелилась. Когда род выживает со времен Ивана Грозного, это действительно о чем-то говорит. Это единственная семья в России, к которой приковано всеобщее внимание.

Толкалина подчеркнула, что все представители этой семьи - достояние России, и она тогда не понимала этого масштаба. Любовь вспомнила, как ее приняли Михалковы-Кончаловские.

Мои попытки расслабиться в присутствии родственников потерпели крах. Я была как под микроскопом: ага, после четырех она не ест. Интересно, почему? Оценка есть все равно.

По словам актрисы, представители знаменитой семьи требовательны и друг к другу, включая даже самое младшее поколение.

Я шла к детям, мы рисовали. Я спустилась с рисунками вниз, и меня спросили: „Что вы там рисовали?!“.

Любовь добавила: о том, что в этой семье детям запрещено рисовать, она узнала позже.