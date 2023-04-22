Новый скандал: Филиппа Киркорова хотят проверить на ЛГБТ-пропаганду, его отец Бедрос возмутился

Новый скандал разгорелся вокруг поп-короля после обнародования в Сети ролика, где видно, как 55-летний Филипп Киркоров закидывает ногу и приобнимает некого мужчину из подтанцовки, сообщает Космополитен.

Юрист Максим Суров отреагировал на видео обращением в надзорные ведомства. По его мнению, этот ролик с концерта Киркорова содержит в себе пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Заявитель настаивает на проведении экспертизы видео на соответствие закону РФ и, в случае его нарушения, - привлечения виновных к ответственности.

Бедрос Киркоров выступил с комментарием инициативы адвоката. Девяностолетний певец вспомнил былую историю «о смерти Эдиты Пьехи», которую рассказала бывший концертный директор народной артистки СССР. Бедрос заявил, что повод для проверки его сына – это самореклама.

У Эдиты Пьехи ранее была директор, которая в парикмахерской однажды расплакалась: "Пьеха умерла. Сегодня в 6 часов". Это сообщение молниеносно разнеслось по Петербургу. Это, что называется, реклама и напоминание о себе. Чтобы писали, говорили, звонили, - передает слова Киркорова-старшего "Абзац".

Бедрос считает, что многие издания имя его сына «специально порочат», и призвал не верить их публикациям. По словам Киркорова-старшего, он не присутствовал на самом концерте, и об инциденте узнал от журналистов. Отец пообещал в любом случае оказать поддержку сыну.