В список иноагентов Минюста России включили Христо Грозева

Минюст России обновил реестр иноагентов России. В него включен болгарский журналист-расследователь Хрито Грозев, сообщает МК.

Возглавляемое им издание Bellingcat было признано иноагентом в РФ ранее, уточняет издание.

В список иноагентов также включили правозащитную организацию «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица». Перечень пополнили также блогер Эльвира Вихарева и журналист-блогер Наталья Севец-Ермолина.

Как стало известно МК, 21 апреля Лефортовский суд Москвы, в свою очередь, принял решение о заочном аресте Христо Грозева. Суд также объявил в розыск признанного иноагентом журналиста Романа Доброхотова - по делу об организации побега.

Доброхотов - редактор издания The Insider, которое ранее также признано иностранным агентом.