Жена Диброва призналась, что ей больно от того, что мужа отстранили от шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Победительница конкурса «Миссис Россия-2017» призналась, что очень волнуется за Дмитрия Диброва, сообщает Космополитен.

В ближайшее время состоится премьера обновленного варианта шоу «Кто хочет стать миллионером?» и, как стало известно в светской тусовке, правообладатель франшизы разорвал соглашение с Первым каналом РФ, из-за чего пришлось менять формат.

Не исключена при этом и замена ведущего проекта. Полина откровенно поделилась своими переживаниями. Происходящее отразилось на настроениях всех членов семьи.

Мне искренне больно и очень грустно читать такую информацию в прессе. Я была не в курсе, даже чашка выпала из рук.

Я ведь выходила замуж за ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером?". Дмитрий штатный сотрудник канала, это источник дохода нашей семьи. Что теперь делать? — эмоционально поделилась Полина Диброва.

Дмитрий был ведущим шоу с 2008 года. В прошлом году проект перестал выходить на экраны ТВ в связи с приостановкой развлекательных передач из-за начала СВО.

Возможными кандидатами на должность потенциальных ведущих этого шоу называют Пелагею, Юлианну Караулову, Ларису Гузееву.

Дмитрий Дибров недавно так нервничал перед встречей с главой телеканала Константином Эрнстом, что рассорился с водителем, после чего тот уволился. Телеведущий был вынужден сам сесть за руль, и попал в ДТП.