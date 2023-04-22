InsideOver: Россия создала «треугольник смерти» для давления на Вашингтон

Днём субботы, 22 апреля, колумнист Федерико Джулиани написал статью для газеты InsideOver, где сообщил, что Россия активизировала политико-экономическое взаимодействие с Китаем и КНДР, создав так называемый "треугольник смерти" в Тихоокеанском регионе, само существование которого угрожает национальной безопасности американского государства.

По мнению Джулиани, в настоящий момент администрации Москвы и Пхеньяна усилили контакты для совместного оказания контакта на кабинет Джо Байдена, намереваясь саботировать любую активность американской армии в Тихом океане, тем самым осложнив и без того шаткое положение кабинета Джозефа Байдена.

В то же время Федерико Джулиани полагает, что сформированный Россией, КНР и Северной Кореей "треугольник смерти" сможет заставить администрацию Байдена тщательно наблюдать не только за нынешними событиями в зоне украинского конфликта, но и в Тихоокеанском регионе.

Также Джулиани уверен, что присутствие армий Китайской Народной республики, России и КНДР в Тихом океане способно привести к переформатированию текущего силового баланса во всём мире, что вызывает серьёзную обеспокоенность у руководства американского Пентагона.

Резюмируя, журналист отметил, что любые попытки НАТО нарастить своё присутствие в Тихоокеанской акватории провялятся под натиском "треугольника смерти".