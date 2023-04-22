Гладков: в Белгороде эвакуируют 3000 человек из-за найденной авиабомбы

Днём 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил о начале экстренной эвакуации жителей Белгорода с улицы Шаландина. По словам Гладкова, с территории данной улицы эвакуируют 3 тысячи человек из 17 многоэтажных домов, расположенных на площади 200 квадратных метров.

Вячеслав Гладков утверждает, что сегодня сапёры нашли авиационную бомбу в месте, где 20 апреля упал боеприпас с российского истребителя Су-34 военно-космических сил. После обнаружения бомбы она была вывезена на один из местных военных полигонов для уничтожения сапёрами.

Кроме того, Гладков отметил, что свыше трёх тысяч человек, эвакуированные из многоэтажек в Белгороде, были передислоцированы на безопасное от бомбы расстояние посредством 90 автобусов. Ожидается, что эвакуированных граждан временно расселят в белгородских отелях.

Также политик рассказал, что порядка пятидесяти правоохранителей обходят дома в Белгороде по соседству с местом, где нашли авиабомбу, призывая жителей к немедленной эвакуации. Эвакуированные при необходимости смогут получить медицинскую помощь и консультацию психолога.

Вячеслав Гладков подчёркивает, что в местах, куда эвакуируют граждан, наличествуют продукты питания, питьевая вода и необходимые медикаменты.