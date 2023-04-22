ФРГ объявила о массовой высылке российских дипломатов, Москва ответила зеркально

В субботу днём, 22 апреля, Министерство иностранных дел России опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что администрация Берлина предупредила Кремль о скорой высылке российских дипломатов с территории Германии. Отмечается, что высылка российских политиков из ФРГ будет носить массовый характер.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что одностороннее выдворение диппредставителей РФ из Берлина является закономерным продолжением агрессивной антироссийской риторики со стороны государств коллективного Запада, которая усилилась после начала спецоперации в Украине.

Кроме того, в российском МИДе предупредили немецкое правительство о намерении администрации Москвы применить экстренные контрмеры в ответ на высылку дипломатов из Берлина. К текущему моменту известно, что ответные санкции Кремля в отношении правительства ФРГ будут зеркальными.

Уже позднее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что ответные меры Москвы согласованы, и в качестве контрсанкций из РФ будут массово высланы немецкие дипломатические представители. Резюмируя, в МИД России отметили, что действия властей Германии подрывают двухсторонние отношения между двумя государствами.

В конце пресс-релиза российского внешнеполитического ведомства подчёркивается, что действия Берлина были расценены Кремлём как демонстративная провокация.