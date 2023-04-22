Уехавший из России комик Руслан Белый готовится стать отцом

Юморист некоторое время гастролировал по Израилю и Казахстану со своими сольниками. А теперь, как сообщает СтарХит, Руслан Белый эмигрировал за границу.

По некоторым данным, комик обосновался в Турции. Поговаривают, что его жена якобы ждет ребенка, потому Руслан взял творческий отпуск и все свое внимание уделяет семье.

Как известно, Белый предпочитает о личном не распространяться. Имя своей избранницы стендапер скрывает. Ранее ему приписывали роман с Юлией Ахмедовой из Stand Up, однако юморист заверил, что их связывает лишь дружба.

Артист до переезда в Турцию жил в Москве. Он говорил, что переезжать никуда не собирается, но в ближайшие лет десять мечтает купить себе домик в Италии.

Похоже, планы стендапера поменялись, и в его жизни начинается совершенно новая глава: он готовится стать отцом. Ранее Руслан говорил, что серьезно относится к браку, и готов создать семью лишь с той женщиной, которая на сто процентов ему подойдет по характеру.