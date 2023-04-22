Садовод с опытом рассказал, когда и чем обработать сад от болезней и вредителей весной

Не пропускайте первую обработку от вредителей и болезней в новом сезоне, тогда и с урожаем проблем не будет, и деревья будут чувствовать себя хорошо.

Весной можно заметить на деревьях прошлогодние мумифицированные плоды на верхних ветках.

В них есть споры грибка, если не уничтожить, болезнь расползается по дереву с новой силой в этом сезоне. Убираем и утилизируем, причем уносим далеко от плодовых деревьев.

Обработать надо и кору, и землю вокруг ствола. Там тоже остались патогенные микроорганизмы с осени. И с ними надо бороться.

Весенняя обработка предупреждает не только гнили, но и паршу, септориоз, мучнистую росу, клястероспориоз.

Опрыскиваем яблони, груши, вишни, сливы, а также кустарники - малину, крыжовник, конечно, смородину.

Первый раз - это когда? Когда почки еще не проснулись, днем при этом уже тепло, более +5 градусов. Берем давно всем известный медный купорос.

Делаем 1% раствор, на 10 л воды понадобится 100 г купороса. Раствор очень концентрированный, если попадет на открытые почки, то сожжет их.

Что еще подойдет для первой обработки сада: бордоская жидкость - раствор 3%, железный купорос - 2-3% раствор, мочевина - 500 г на 10 л воды.

Обрабатываем в день, когда нет ветра, защищаем себя спецодеждой. Опрыскиваем всю крону и землю рядом с деревом.

Вторую обработку, делать надо уже при набухших или уже приоткрытых почках. Или даже по свежей зелени, но использовать будем уже другие препараты.