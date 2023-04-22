Садовод-эксперт рассказал, чем подкормить весной ели на садовом участке

В случае с елями удобрения надо выбирать не органические, а минеральные. Органика менее рекомендована, возможно, подойдет биогумус.

Он придает хвое яркий, насыщенный зеленый окрас. Также он полезен для иммунитета.

Среди минеральных составов выбираем те, где есть магний, он будет самым важным элементом для хвойных. Магний можно вносить с помощью доломитовой муки.

Еще елочкам нужен калий, он пригодится особенно в весенний период, когда активно растут побеги.

Также нужно насыщать ели фосфором, серой, железом. Суперфосфат поможет восполнить их нехватку.

Это распространенный, популярный у дачников состав, который удобен в применении.

Азот можно давать весной, в начале лета, после середины июля прекращаем вносить это удобрение.