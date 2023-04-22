Ущаповский: тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое

По его словам, тарифы на электроэнергию для украинцев могут увеличиться в два раза. Об этом пишет Klymenko time.

Ущаповский отметил, что сейчас рассматривается два тарифа на электроэнергию: 2,40, или 2,80 за 1 кВт-ч.

В настоящее время в стране действует тариф в 1,44 гривны или 1,68 гривны за 1 кВт-ч, в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

Ущаповский пояснил, что повышение тарифов связано с необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры, которое требует существенных вложений.