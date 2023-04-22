Актер Игорь Верник в 59 лет женился в третий раз

Сообщение о свадьбе 59-летнего артиста и шоумена появилось в соцсетях его брата-близнеца Вадима, пишет Супер.ру.

Женился мой любимый брат! Наташа, ты знаешь, я тебя обожаю! Очень счастлив за вас! — написал он.

Родственник также опубликовал фото со свадьбы. По всей веротяности, событие пара отметила в кругу самых близких. А еще - обошлась без формальностей: на Игоре не слишком строгий костюм, а на Наталье — белое платье свободного кроя.

В комментарии к посту коллеги и поклонники Игоря пожелали молодоженам любви. В числе тех, кто успел поздравить пару, - певица Саша Савельева, продюсер Иосиф Пригожин, актеры Наталья Швец и Максим Лагашкин, и многие другие.

Для Верника это - третий поход в ЗАГС. Впервые он женился в юном возрасте, второй женой звезды была журналистка Мария Казакова, от этого брака родился сын Григорий.

Наталья тоже была замужем - за архитектором Александром Цимайло, у нее двое детей.