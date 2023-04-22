Семья в шоке: актриса «Ворониных» Екатерина Волкова уверена, что арестованный в США брат невиновен

Новость о жестоком преступлении, которое случилось в Босноте, на этой неделе шокировала многих. Фотограф нетрадиционной ориентации и его партнер были обнаружены мертвыми - оба они эмигранты из России, напоминает Космополитен.
Петербургский фотограф Павел Векшин и его друг, 37-летний специалист по кибербезопасности Кирилл Щукин, дружили с Леонидом Волковым. Более того, Кирилл выступал в роли поручителя Волкова по аренде. Леонид арестован.
Его сестра Екатерина только сегодня смогла собраться с духом, чтобы рассказать, как на это отреагировала семья.
Да, это на самом деле мой брат. Несколько дней тому назад его арестовали в США. Его обвиняют в серьезном преступлении.
Я и моя семья в шоке. Мы предпринимаем попытки установить связь с братом, а также его адвокатом, но пока не получается.
Мы пытаемся разобраться во всем произошедшем, - написала Волкова.
Актриса заявила, что она не сомневается в невиновности брата - равно как и другие родные подозреваемого. Екатерина рассчитывает, что справедливость все же восторжествует.
Я люблю и, конечно, не отрекаюсь от брата. Это страшный сон. Молюсь, чтобы всё скорее разрешилось, и брат был на свободе, - подытожила Екатерина.
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