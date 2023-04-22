Старшая дочь Глюкозы решила бросить школу после 9-го класса

Лидии Чистяковой - 15 лет, скоро исполнится 16. В этом году девушка закончит девятый класс. Она активно ищет себя, пробует разные имиджи и не боится казаться странной. На нынешнем этапе жизни у дочери Глюкозы новые цели, причем далекие от школьного образования, сообщает 5-tv.ru.

На премьеру мультфильма «Яга и книга заклинаний» школьница пришла с мамой и сестрой Верой. Девушка озвучила в фильме персонажа Синеглазку.

Свое мнение об образовании Лидия высказала в интервью журналистам. Она призналась, что устала от учебы и намерена сделать паузу в обучении.

Если честно, я после 9-го класса иду работать. Но буду заниматься теми предметами, которые мне понадобятся. Хочется сесть, заняться финансовой грамотностью - чтобы понимать про инвестиции что-то минимальное. ЕГЭ я смогу всегда сдать, а нервы - не восстанавливаются. Я очень устала, у меня много работы, — призналась старшая дочь Глюкозы в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Сейчас Лидия увлекается творчеством, планирует заняться музыкальной карьерой. Она выпускает свои композиции под псевдонимом «Рэй». Тексты девушка пишет сама и уже летом планирует выпустить первый альбом.