Садовод со стажем рассказал, что добавить в ямку, высаживая картошку

Удобрения при выращивании картофеля нужны обязательно, если вы хотите получить большие запасы этого овоща. И приступать к подкормкам можно уже на этапе посадки клубней в грунт.

Конечно, предварительно нужно обогащать саму почву весной и осенью, делая ее более плодородной. Однако, этого недостаточно для по-настоящему богатого урожая.

Полезные вещества нужно добавить непосредственно в лунку при посадке, чтобы сразу поддержать картофель и помочь быстрее адаптироваться.

Зола хорошо насытит клубни полезным калием. Добавляйте в лунку пару столовых ложек, смешав их с грунтом. Затем обильно полейте.

Не все, наверное, знают, что в качестве удобрения для картошки может выступать горох. Он повышает плодородие почвы надолго, хватит одной горсточки для каждой ямки.

Ну и, конечно же, можно вносить при посадке минеральные удобрения. Например, сульфат калия и суперфосфат (по 10 г), 20 г аммиачной селитры.

С такой подкормкой даже износившаяся земля даст неплохой урожай.