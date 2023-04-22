Валерия спела с голограммой Иосифа Кобзона

17 апреля одной из самых обаятельных блондинок российской эстрады исполнилось 55 лет. Певица Валерия день рождения решила отметить вместе с фанатами, сообщает Супер.ру.

В «Крокус Сити Холле» 7 тысяч билетов были проданы в считанные дни. Праздник Валерия и ее команда запланировали грандиозный, и готовились к нему очень долго и тщательно. Только репетиции длились несколько дней!

Как выяснилось, все было не зря: организаторы и виновница торжества удивили публику. Концерт прошел с невиданным размахом.

А кульминацией праздничного вечера стало появление... голограммы Иосифа Кобзона. Спецэффект осуществили при исполнении певицей песни «Ноктюрн».

В зале присутствовала вдова Иосифа Давыдовича и, когда зазвучал голос мужа и появилась его голограмма, Нелли не сдержала эмоций.