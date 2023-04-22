Валерия спела с голограммой Иосифа Кобзона

21:11 2023-04-22

Певица отметила свое 55-летие в московском «Крокус Сити Холле». В завершение ее концерта на сцене появился образ легендарного исполнителя.

17 апреля одной из самых обаятельных блондинок российской эстрады исполнилось 55 лет. Певица Валерия день рождения решила отметить вместе с фанатами, сообщает Супер.ру.

В «Крокус Сити Холле» 7 тысяч билетов были проданы в считанные дни. Праздник Валерия и ее команда запланировали грандиозный, и готовились к нему очень долго и тщательно. Только репетиции длились несколько дней!

Как выяснилось, все было не зря: организаторы и виновница торжества удивили публику. Концерт прошел с невиданным размахом.

А кульминацией праздничного вечера стало появление... голограммы Иосифа Кобзона. Спецэффект осуществили при исполнении певицей песни «Ноктюрн».

В зале присутствовала вдова Иосифа Давыдовича и, когда зазвучал голос мужа и появилась его голограмма, Нелли не сдержала эмоций. 

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