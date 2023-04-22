Politico: в Белом доме боятся дефолта США из-за разногласий Байдена и Маккарти

Это связано с отсутствием переговоров президента со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти по поводу повышения потолка госдолга.

Некоторые представители американской администрации считают, что вероятность дефолта повышается.

Между Джо Байденом и Кевином Маккарти отсутствуют любые коммуникации, как официальные, так и неофициальные.

В связи с этим внутри американской администрации нарастают опасения, что вопрос с госдолгом не будет решен. Если это произойдет, Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом.