Американский рэпер Afroman стал кандидатом в президенты США

Он уже представил Федеральной избирательной комиссии все необходимые документы для участия в выборах.

Музыкант баллотируется как независимый кандидат, а его президентский комитет будет работать под названием «Джозеф Afroman Форман за Президента».

Предвыборная компания рэпера будет строиться на легализации марихуаны и реформе уголовного правосудия.

Представитель кандидата в президенты заявил, что сам Afroman столкнулся с преследованием коррумпированного департамента шерифа округа Адам и намерен бороться с коррупцией.