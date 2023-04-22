IT-специалист Уткин назвал признаки взлома домашнего Wi-Fi

По его словам, на это указывают снижение скорости интернет-соединения и рост потребления трафика.

Специалист отметил, что если наблюдаются такие признаки, это указывает, что кто-то взломал пароль и подключился к Wi-Fi.

Для проверки несанкционированного доступа он рекомендует воспользоваться веб-интерфейсом роутера.

Этот сайт открывается, ели ввести IP-адрес устройства в адресную строку браузера. Чтобы избежать таких подключений следует регулярно обновлять пароль и логин от роутера и точки доступа.