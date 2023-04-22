IT-специалист Уткин назвал признаки взлома домашнего Wi-Fi

22:54 2023-04-22

Директор АНО «Платформа НТИ» по технологическим стандартам Никита Уткин рассказал, как распознать взлом домашнего Wi-Fi.

По его словам, на это указывают снижение скорости интернет-соединения и рост потребления трафика.

Специалист отметил, что если наблюдаются такие признаки, это указывает, что кто-то взломал пароль и подключился к Wi-Fi.

Для проверки несанкционированного доступа он рекомендует воспользоваться веб-интерфейсом роутера.

Этот сайт открывается, ели ввести IP-адрес устройства в адресную строку браузера. Чтобы избежать таких подключений следует регулярно обновлять пароль и логин от роутера и точки доступа.

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