МИД РФ: Германия опять удаляет из страны российских дипломатов

Из сообщения министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованного на официальном сайте:

Власти Германии приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипмиссий в Германии.

МИД РФ выступает с резким осуждением линии поведения берлинских властей. Как заявляет представитель внешнеполитической структуры, отношения Германии и России неуклонно ухудшаются.

21 апреля поступила информация о том, что германское руководство вознамерилось еще больше сократить присутствие российской дипмиссии в своей стране.

Как полагают в МИД РФ, Берлин целенаправленно выбрал путь эскалации в "и без того довольно сложных двусторонних отношениях".